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【中港通關】花旗︰銀保生意受惠全面通關　內地客生意有幾旺？

股市 08:00 2023/05/29

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【中港通關】花旗︰銀保生意受惠全面通關　內地客生意有幾旺？

內地客在中港通關後重返香港投保，花旗銀行保險業務主管鍾月英受訪時表示，受惠於疫情緩和及兩地通關，銀保業務表現亮麗，年度化新保費（下稱ANP）於今年2至4月按年升近4倍，比疫前2019年同期（下稱疫前同期）更升1成。她直言對生意前景樂觀，目標今年ANP按年增長3位數，收入按年有高雙位數增長。

她表示，今年2至4月本地客的ANP按年升近2倍，較疫前同期升15%；同期內地客的ANP按年升近113倍，較疫前同期亦升15%。期內內地客佔整體ANP約35%，來自內地客的新造保單保費較去年第四季升逾11倍 。

全面通關後，花旗整體平均每份保單保費（ATS）都有顯著增長。鍾月英表示，2至4月ATS按年升5成，較疫前同期升2成，當中本地客的ATS按年升2成，比疫前同期升1成；內地客的ATS按年升2倍，比疫前同期升75%。

內地客熱捧多元貨幣儲蓄保

保險產品偏好方面，鍾月英稱，今年2至4月，本地客中，近6成新造保單是來自多元貨幣儲蓄保，內地客佔比當中，近8成新造保單來自該產品。她解釋，目前市場上定存息率雖高，但只屬短期，多元貨幣儲蓄保則是長期儲蓄計劃，經過疫情及近年市場波動，客戶都會配置部分資金於相對長期及保守的資產。

提到上客量，鍾月英表示，今年2至4月新高端客戶（包括門檻150萬港元的Citigold、門檻800萬港元的Citigold Private Client）按年升140%，內地新客佔18%，而內地新高端客戶佔整體內地客戶的新造保單保費3成。她指，內地保險需求大，是頗為穩定的業務來源。據她觀察，通關後首批赴港的內地客戶較多是Citigold Private Client，該行向他們提供醫療、購物、飲食等禮券，亦有豪華轎車服務，方便他們在港行程。

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