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【大行看法】建銀趙文利：近期回調已反映市場擔憂　6月後半港股有條件反彈

股市 09:30 2023/05/29

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【大行看法】建銀趙文利：近期回調已反映市場擔憂　6月後半港股有條件反彈

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，因應美國債務上限問題及美國聯儲局議息，認為6月前半個月大市將處於窄幅震盪格局，但港股於5月的回調已充份反映市場擔憂，在債務上限的關鍵日期後，以及假若儲局不加息或釋出暫停加息的訊號，可緩解人民幣貶值壓力，這利好大市，故預期6月後半港股有條件反彈。

趙文利預期，港股下行空間有限，但19000關恐遇阻，若中國政策面有改善，港股才有力重上兩萬關，料或到第三季才出現。

投資方面，趙文利認為應平衡配置成長股及「中特估」概念股。成長股前期回調較大， 中長綫價值顯現，較為看好互聯網及生物醫藥股，而「中特估」長綫具投資機遇，但其基本面需更多時間證，並要小心短綫亦有回調風險。相反，消費股較為充份反映疫後的前期利好，料將偏弱一段時間。

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編輯：袁諾曦

港股 經濟 趙文利
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