▲ 【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：對6月港股看法偏淡、仍有探底機會 惟應趁機入市科技股

港股即將踏入「六絕月」，瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管甄俊傑對6月市況看法偏淡，認為港股仍有探底機會，料全月多僅彈至21000關口。

他解釋，中國4月數據不論在製造業、服務業及零售均不如預期，加上中國近乎無通脹，甚至出現通縮的憂慮，而中國利率保持在2.75厘水平，在正實際利率下，股市普遍表現不會理想。

他認為，後市要觀望中國5月CPI會否有改善，一旦中美息差再擴闊，人民幣滙價恐現壓力。另外，若美國債務上限問題的不確定性移除，將利好大市氣氛。同時，也要留意中美商務部會談。

雖然甄俊傑短綫看淡後市，但他同時認為6月將是入市機會，並最為看好中資科技股，認為科企業績數據「對版」，估值亦平，只是欠缺新資金流入，料環球資金明顯看到中國經濟好轉時，將傾向先買科技龍頭。

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編輯：袁諾曦