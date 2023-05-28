▲ 【大行報告】美銀：投資者鍾情貨幣市場基金 今年流入金額達7560億美元、2020年以來最高

美銀報告指，美息高企，加上美國銀行危機持續，投資者正加速從股市撤離，轉投貨幣市場基金。美銀引述EPFR數據指，截至5月24日止一周，約231億美元流入貨幣市場基金，令今年流入金額達7560億美元，為2020年以高。債券基金亦有95億美元流入，是連續第9周流入，令今年來累計流入債市的資金增至1520億美元。

相反，股票基金流出39億美元，連續3周淨流出。雖然整體股票基金錄得淨流出，但市場對科技股的興趣仍濃厚，上周約5億美元流入科技股基金，為連續6周流入。

過去3年，股票基金分別有1750億美元、9490億美元和1820億美元的資金流入。

美銀策略師Michael Hartnet表示，隨聯儲局加息行動影響繼續蔓延，金融市場環境收緊，預計6月下旬將出現新一輪資金避險潮，或有更多資金流入貨幣市場基金等避險工具。

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記者：伍鍵文