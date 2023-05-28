【外圍一周前瞻】緊盯美債務上限協議周三表決　周五出爐5月非農就業人口報告（附數據表）

▲ 緊盯美債務上限協議周三表決 周五出爐5月非農就業人口報告（附數據表）

今日為美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。白宮與共和黨談判代表在債務上限問題經歷馬拉松式談判後，於當地時間周六達成初步協議，擬將上限調高兩年，並計劃周三在國會中表決，以避過歷史性違約。隨債務上限僵局出現突破，為聯儲局在6月議息增加彈性，也減低了加息的阻礙。

【債務上限】白宮與共和黨達成協議 周三國會表決 一文看清最新進展（不斷更新）

據利率期貨顯示，市場預期6月加息25點子的機率升至約64%，不加息則約為36%。

聯儲局議息前，就業數據將是焦點數據，包括本周五公布的5月非農就業人口報告，市場料增幅跌至19萬人，失業率料升0.1個百分點至3.5%，意味就業市場緊張有機會放緩。

另外，儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）、費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）、理事傑斐遜（Philip Jefferson）將於本周發表講話。上述3人在FOMC均有投票權。

本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 5月30日 3月FHFA房價指數（按月） ＋0.2% ＋0.5% 3月S&P/CS20座大城市房價指數（按年，未季調） -1.7% ＋0.36% 6月1日 5月ADP就業變動 16.5萬 29.6萬 首領失業救濟金人數 23.5萬 22.9萬 連續申領失業救濟金人數 180.3萬 179.4萬 5月標普全球美國製造業PMI（最終） 48.5 48.5 4月營建支出（按月） ＋0.2% ＋0.3% 5月ISM製造業指數 47 47.1 6月2日 5月非農就業人口變動 19萬 25.3萬 5月失業率 3.5% 3.4% 5月平均時薪（按月） ＋0.3% ＋0.5%

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編輯：袁諾曦