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【外圍一周前瞻】緊盯美債務上限協議周三表決 周五出爐5月非農就業人口報告（附數據表）
股市 22:09 2023/05/28
今日為美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。白宮與共和黨談判代表在債務上限問題經歷馬拉松式談判後，於當地時間周六達成初步協議，擬將上限調高兩年，並計劃周三在國會中表決，以避過歷史性違約。隨債務上限僵局出現突破，為聯儲局在6月議息增加彈性，也減低了加息的阻礙。
【債務上限】白宮與共和黨達成協議 周三國會表決 一文看清最新進展（不斷更新）
據利率期貨顯示，市場預期6月加息25點子的機率升至約64%，不加息則約為36%。
聯儲局議息前，就業數據將是焦點數據，包括本周五公布的5月非農就業人口報告，市場料增幅跌至19萬人，失業率料升0.1個百分點至3.5%，意味就業市場緊張有機會放緩。
另外，儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）、費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）、理事傑斐遜（Philip Jefferson）將於本周發表講話。上述3人在FOMC均有投票權。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|5月30日
|3月FHFA房價指數（按月）
|＋0.2%
|＋0.5%
|3月S&P/CS20座大城市房價指數（按年，未季調）
|-1.7%
|＋0.36%
|6月1日
|5月ADP就業變動
|16.5萬
|29.6萬
|首領失業救濟金人數
|23.5萬
|22.9萬
|連續申領失業救濟金人數
|180.3萬
|179.4萬
|5月標普全球美國製造業PMI（最終）
|48.5
|48.5
|4月營建支出（按月）
|＋0.2%
|＋0.3%
|5月ISM製造業指數
|47
|47.1
|6月2日
|5月非農就業人口變動
|19萬
|25.3萬
|5月失業率
|3.5%
|3.4%
|5月平均時薪（按月）
|＋0.3%
|＋0.5%
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編輯：袁諾曦
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