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【新股IPO】法拉帝確認擬於意大利雙重上市　控股股東將售最多29%股份

新股IPO 21:41 2023/05/28

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【新股IPO】法拉帝確認擬於意大利雙重上市　控股股東將售最多29%股份

豪華遊艇製造商法拉帝 （09638） 公布，確認有意在意大利進行潛在雙重上市，而為支持公司於潛在雙重上市後在米蘭泛歐交易所的流通量，預計控股股東Ferretti International已取得必要批准，將出售最多28.75%的股份；按周五收市價23.3港元計，貨值約22.7億元。

法拉帝表示，儘管亞洲仍具戰略地位，但潛在雙重上市將使公司得以於主要市場，即歐洲、中東及美洲等地區擴大投資者基礎，而潛在雙重上市將有望吸納更多潛在投資者買賣股份，進而拓寬股東基礎並增加股份交投量，藉此提升股份於全球市場上的流通量及影響力。

法拉帝指，有意於取得相關批准後，根據市況盡快進行發售事項，已向意大利監管機構Consob提交與潛在雙重上市相關的招股章程備檔，以供其審批。

就法拉帝於意大利上市事項，高盛、摩通及裕信銀行將擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，而Equita SIM S.p.A.與Joh. Berenberg， Gossler & Co. KG會擔任聯席帳簿管理人。裕信亦會擔任潛在雙重上市的上市代理。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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記者：伍鍵文

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