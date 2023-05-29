【搶人才】運算業日新月異　阿里雲中學開始培育人才

阿里巴巴計劃1年內分柝旗下阿里雲上市，即時吸引不少注目。阿里巴巴集團副總裁、阿里雲智能國際事業部總裁袁千早前接受訪問時表示，亞洲市場是未來重點發展區域，但正如其他科企一樣，也面對人才難尋的挑戰。



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袁千表示，疫情發生後，很多企業全面擁抱網銷，數據變得更具價值，有客戶主動求助。而生成式AI及Web3的興起，推動企業智能化。

面對全球搶科技人才，早前傳出阿里雲正進行一輪人員和部門調整，阿里雲回應是正常的優化職位和人員。袁千在訪問中表示，雲運算行業日新月異，需要不斷吸引及培養人才，甚至由中學生開始培養，讓他們及早了解。

雲運算不只靠算力 儲存防護要更好

事實上，隨着全球範圍內愈來愈多的企業上雲，雲運算會進入普惠發展期。促進算力服務的普惠化，也將成為雲計算行業的其中一個未來發展方向。她認為，今日的雲端服務不能只有算力，還要在儲存、安全防護及網絡方面做得更好，而現在可以依靠更多人工智能的力量成為協助。

據《亞洲市場下一代雲端策略》調查結果顯示，84%的受訪企業預計兩年內實現全面上雲，部分原因是受到疫情期間出現的新需求推動。

此外，生成式AI及Web3的興起，有望成為企業持續創新及推進數智化轉型的重要工具。而這背後，也需要強大的算力及堅實的雲和AI底層技術支持。

AI及Web3領域的蓬勃發展及展現出的巨大潛力，也增加企業數碼化需求的增長及升級，也將為雲計算領域的發展注入新動力。

阿里巴巴早前推出的大型語言模型「通義千問」，暫只限內地使用，至於未來會否走到國際，暫未有定案。「人工智能應用是趨勢，客戶亦有需求，但背後需要足夠算力支持。」

據調研機構Statista的數據顯示，今年首季全球雲端運算（Cloud Infrastructure）市場營收達637億美元（約4,990億港元），與2022年第一季度相比，2023年第一季度增長超過100億美元（約780億港元），阿里雲市佔第四位。市場機遇升，但競爭亦大。阿里雲被分柝的同時，亦要面對市場上的種種挑戰。

28區域營運 歐美均有數據中心

袁千又稱，品牌在亞洲地區有較大優勢，在當地有足夠的公有雲服務及技術。「設有本土服務團隊，在性價比方面亦有優勢。」加上阿里巴巴集團的業務多元化，可為阿里雲提供應用經驗。例如在本港的中信銀行（國際）流動銀行旗艦平台「inMotion動感銀行」，就應用了金融級mPaaS（Mobile Platform as a Service）移動開發平台，集以往多個應用程序的功能，提升用戶體驗，亦更易管理、維護。

談到未來發展機遇及挑戰，袁千坦言，亞洲市場的競爭愈來愈大，阿里雲需繼續維持及加強優勢，以及做好合規管理。品牌現時在全球28個地理區域內營運86個可用區，在香港、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、德國、中東、美國等地區均設有數據中心。

記者：梁巧恩



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