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【渣打賽馬日】渣打冠軍暨遮打盃沙田馬場舉行　洪丕正估唔估得中頭馬？

Hot Talk 19:38 2023/05/28

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【渣打賽馬日】渣打冠軍暨遮打盃沙田馬場舉行　洪丕正估唔估得中頭馬？

渣打集團 （02888） 冠名贊助「渣打冠軍暨遮打盃」今午在沙田馬場舉行，是2019年後該行再次邀請客戶、業務夥伴觀賞賽馬，渣打集團大中華及北亞地區行政總裁洪丕正、渣打香港行政總裁禤惠儀更特別邀請服務該行36年或以上的「老伙記」，以感謝他們多年來付出。

有12名服務渣打36年或以上的「老伙記」今觀賞賽馬。（渣打提供）

渣打今次是連續第14年冠名贊助「渣打冠軍暨遮打盃」，是2022/2023年度馬季三冠大賽的尾關賽事，在昨午舉行的場次為第8場，途程2400米。洪丕正賽前預測提到1號「浪漫勇士」、6號「直線力山」、於對上一個馬季「渣打冠軍暨遮打盃」贏得頭馬的2號「將王」、8號「自然力量」。他指6號「最近狀態好」，但如果想買冷門而又狀態好，則可看8號。想買「位置Q」或「三重彩」，可選1號、6號、2號。他笑言：「純粹個人意見，唔中就應份嘅！」

馬會公布賽果，2號「將王」冧莊成為「渣打冠軍暨遮打盃」頭馬，第2至4名依次是1號「浪漫勇士」、9號「錶之五知」、6號「直線力山」！

渣打冠軍暨遮打盃最終由2號「將王」勝出。（渣打提供）

相關文章：【港元定存】渣打3個月及半年港元定存享4.08厘息 中長期存款邊間大行最高息？

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