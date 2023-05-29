英青少年再拍TikTok闖列車搗亂被捕 母拒保釋續扣押

英國一名青少年早前無視法庭禁令，亂闖列車及搗亂，並拍攝影片上傳社交平台TikTok。青少年事後被捕及暫時扣押，由於母親拒絕保釋，他將繼續被關押。

英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片） 【下一頁】

英國媒體報稱，暱稱「Mizzy」的18歲青少年Bacari-Bronze O'Garro早前因擅闖他人房屋而面臨訴訟，同時被法院下達兩年的社交平台禁令，禁止他在未經他人同意下拍攝。

但Mizzy近日被指違反禁令，闖入倫敦東部一輛列車的車長室，並胡亂使用廣播及控制器材。據悉，Mizzy上周五（26日）因事件被捕，同時被加控危害公共安全等3條不同罪名。

流出的影片顯示，Mizzy以「真實世界的GTA 6」（GTA VI in real life）形容自己的行為。他與友人闖入停泊在月台的列車車長室時，拿起通訊裝置語帶嘲諷地稱「你好，我可以報警嗎？」。

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Mizzy母親被指已對兒子的胡作非為感到受夠，拒絕保釋年僅18歲的Mizzy，使他直至上周六（27日）仍被警方扣押。

檢控官批評Mizzy無視亦無意願遵守禁令，行為如同蔑視英國司法系統。Mizzy不認罪，法庭將他還押，直至周二（30日）再次開庭。

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責任編輯：吳漢培