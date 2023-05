英青少年再拍TikTok闖列車搗亂被捕 母拒保釋續扣押

英國一名青少年早前無視法庭禁令,亂闖列車及搗亂,並拍攝影片上傳社交平台TikTok。青少年事後被捕及暫時扣押,由於母親拒絕保釋,他將繼續被關押。

英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企(有片) 【下一頁】

英國媒體報稱,暱稱「Mizzy」的18歲青少年Bacari-Bronze O'Garro早前因擅闖他人房屋而面臨訴訟,同時被法院下達兩年的社交平台禁令,禁止他在未經他人同意下拍攝。

但Mizzy近日被指違反禁令,闖入倫敦東部一輛列車的車長室,並胡亂使用廣播及控制器材。據悉,Mizzy上周五(26日)因事件被捕,同時被加控危害公共安全等3條不同罪名。

流出的影片顯示,Mizzy以「真實世界的GTA 6」(GTA VI in real life)形容自己的行為。他與友人闖入停泊在月台的列車車長室時,拿起通訊裝置語帶嘲諷地稱「你好,我可以報警嗎?」。

Little creep ‘Mizzy’ got arrested, again! 😂 #MizzyArrested pic.twitter.com/vFaokwKaly