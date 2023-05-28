【反壟斷監管】遠大醫藥附屬反壟斷法罰2.85億元人幣　遠大：積極配合整改

▲ 遠大醫藥附屬反壟斷法罰2.85億元人幣 遠大：積極配合整改

遠大醫藥 （00512） 公布，國家市場監管總局認為其附屬公司於2016年6月至2019年7月期間，壟斷銷售重酒石酸去甲腎上腺素原料藥和腎上腺素原料藥；同時又於2010年5月至2021年4月，濫用在中國重酒石酸去甲腎上腺素原料藥和腎上腺素原料藥市場的市場支配地位，違反《反壟斷法》，判處罰款合共2.85億元人民幣。

遠大醫藥回應指，附屬公司高度重視並積極配合國家市場監督管理總局的調查，接受處罰並根據要求組織整改，保持與監管部門的積極溝通，完善銷售及合規體系，積極妥善解決相關整改要求，已經終止了相關的壟斷協議，積極與客戶溝通，合法合規的向市場供應相關原料。

遠大醫藥續指，目前集團生產運營情況正常，處罰金額佔集團最近一個財政年度經審計綜合營業收入和持有人應佔溢利分別約3.48%和 15.85%，預期不會對集團生產經營產生持續影響。

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記者：伍鍵文