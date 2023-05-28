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美Lululemon兩職員阻止行劫不成 反被公司炒人（有片）

環球社會熱點 18:30 2023/05/28

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美國一間體育休閒服品牌Lululemon分店早前遭遇搶劫，兩名職員曾嘗試阻止但最終失敗。事後，Lululemon以違反公司指引，解僱兩名職員。

Twitter再被入稟追債 前公關公司稱欠逾647萬 【下一頁】

佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）一間Lululemon分店早前被指遇劫，網上流傳影片顯示，3名蒙面人闖入店內，掠去不少貨物。

其時，助理經理Jennifer Ferguson及另一名員工試圖阻止3人，但被他們無視。賊人離開店舖後，兩名員工緊隨其後，目睹對方駕車離開，全程未有與賊人發生肢體接觸。

據悉，員工及後報警，警方成功鎖定3名賊人，拘捕他們並控以聯邦重罪。然而，Jennifer丈夫在社交平台Facebook透露，妻子與當日挺身而出的另一名職員Rachel Rogers事後被Lululemon開除。

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秘魯查獲58公斤可卡因 包裝印納粹旗 毒品印希特拉 【下一頁】

Jennifer受訪時表示，公司未有提供任何解釋下立即解僱二人。她指根據指引員工不應阻止搶劫，事後只需要掃瞄一個二維碼，同時不應寫任何警示避免「嚇親」顧客，亦不應報警或公開討論事件。據兩人聲稱，地區經理曾公開質疑她們為何報警。

Lululemon發言人表示，針對遇劫有明確的身體接觸零容忍指引，亦不允許員工追逐賊人。指引列明，員工不可追逐任何離開店舖的人士，即使懷疑或見擊盜竊事件。但指引有稱，員工需要在嫌疑人士離開後立即報警。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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