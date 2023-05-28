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【MPF】積金局劉麥嘉軒：TVC帳戶四年累升79%至約6.8萬個　45歲以下佔三分一

股市 18:07 2023/05/28

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積金局劉麥嘉軒：TVC帳戶四年累升79%至約6.8萬個　45歲以下佔三分一

積金局主席劉麥嘉軒在網誌表示，強積金可扣稅自願性供款（TVC）推出滿4年，截至今年3月底，TVC帳戶數目約6.8萬個，按年上升10%，相對TVC推出首年，高出79%；當中約三分一的TVC帳戶由45歲以下的計劃成員持有。

劉麥嘉軒指，計劃成員開設TVC帳戶後，可因應自己的個人財政狀況及能力，自行決定TVC的供款次數及金額，亦可隨時調節或暫停供款，甚至可將整筆TVC帳戶結餘轉移至其他強積金計劃的TVC帳戶。

她又指出，TVC會透過複息效應隨年月增長滾存增值，連同強制性供款所累積的強積金，使退休生活更添保障。

正值報稅季節，劉麥嘉軒提醒，在剛過去課稅年度已供TVC的市民，可在報稅表填報TVC金額，以享薪俸稅或個人入息課稅稅務扣除，扣除額上限為每年6萬元，以現時最高的稅率（17%）計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

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記者：伍鍵文

強積金 財政政策 儲蓄 退休 強積金自願性供款
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