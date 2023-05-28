英多個NHS基金會被揭發 未經同意向FB披露病人資訊

英國媒體報稱，多個國民保健服務基金會（NHS Trust）被指在未經病人同意下，向社交平台Facebook披露病人私密資訊如健康狀況等。

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《觀察者》（Observer）調查發現，20個NHS基金會網站有隱藏的追蹤工具，多年來收集英國病人的個人私隱，並在未經對方同意下持續與Facebook分享病人私隱。

據悉，數據內容包括病人曾經瀏覽的頁面﹑點擊的按鈕及搜索的關鍵字等，同時數據亦會提供病人的IP地址及FB帳戶。

因此，Facebook從NHS Trust網站獲得病人受法律保護的個人醫療紀錄詳情，如預約門診﹑藥物處方及網上諮詢等，估計受影響病人多達數以百萬。

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17間使用Facebook母企Meta網絡工具Pixel的NHS基金會周末表示，已從網站移除追蹤工具，當中8間向病人發出道歉。多間NHS基金會表示，使用Pixel本為監察慈善活動及招聘過程，未有意識會透露病人私隱。

英國的資訊委員會辦公室（Information Commissioner's Office）據報已著手調查事件。

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責任編輯：吳漢培