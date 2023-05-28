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【大行點睇】AI蓬勃發展&加息周期將結束 花旗上調美股及亞股評級

環球政經 14:57 2023/05/28

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據報道，花旗策略師剛將美股的評級調高至「中性」，並予以科技股「增持」評級，理由是人工智能（AI）需求的蓬勃發展，以及美國聯儲局加息周期預期將結束。該行報告指出，由於AI還沒有發展到會令人失望的程度，可能繼續是一個推動力。由於AI主要是美國超級大價股的炒作題材，這也應該會降低美國股市表現不佳的風險。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

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【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

在報告發表之前，英偉達（NVDA）股價創下新高。公司稱，AI熱潮推動了其創紀錄的銷售額。與AI熱潮相關的其他晶片製造商，如AMD、台積電（TSM）等，一同顯著抽升。花旗又將其對中國以外其他亞洲的股市評級上調至「增持」，理由是台灣和韓國股市中，集中為高科技股。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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花旗經濟學家又說：「考慮到銀行業危機，加上債務上限危機可能會避免，市場走勢顯示，外界普遍預計聯儲局已完成了加息。」該行經濟學家還說，市場預期聯儲局在6月議息會議上再次加息的可能性為30%。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
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責任編輯：林衛

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