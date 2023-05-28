【土耳其選舉】次輪投票 埃爾多安勢連任總統

土耳其總統選舉周日（28日）舉行次輪投票，現任總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）獲得首輪第3多選票候選人支持，估計能順利反對派領袖科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu），再次連任成功。

【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任 【下一頁】

埃爾多安於14日首輪投票打破民調預期，僅以些微差距未能順利一輪選舉連任成功。但他比科勒齊達奧盧的得票多近5個百分點，加上得票率第三高的候選人奧安（Sinan Ogan）表態支持，相信周日會獲得勝利。

69歲的埃爾多安上周六（27日）訪問1960年政變中被處決的總理陵墓，意在提醒選民自己曾在2016年成功抵禦政變，展示政府在他手中將十分安全的形象。

科勒齊達奧盧則繼續主打經濟牌，批評埃爾多安治下土耳其出現經濟危機，亦承諾一旦當選不會居住在總統府，希望打造「貼地愛民」形象。

【土耳其大選】無候選人得票過半 28日次輪投票 【下一頁】

外媒分析指出，選舉結果不旦決定土耳其未來領袖人選，更決定土耳其未來發展方向。埃爾多安與科勒齊達奧盧政綱在外交及經濟取態有明顯差異，與西方﹑俄羅斯及中東國家的關係可能有變化。

投票已於當地時間早上8時開始（香港時間下午1時），並於當地時間下午5時結束（香港時間晚上10時）。初步結果估計會在同日傍晚出爐。

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責任編輯：吳漢培