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【土耳其選舉】埃爾多安順利連任總統 呼籲團結（第二版）

環球政治 10:25 2023/05/29

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土耳其總統選舉周日（28日）舉行次輪投票，現任總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）順利擊敗反對派領袖科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu），以超過一半得票連任成功。

（第二版更新埃爾多安勝出）

【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任 【下一頁】

土耳其選委會周日宣布，埃爾多安得票率52.14%，順利勝出選舉。埃爾多安隨後發表勝利宣言，指選民給予自己機會在未來5年，再次負起領導政府的責任。

埃爾多安宣稱，「今日贏家只有土耳其」（The only winner today is Turkey）。他呼籲全國團結一致，表明會摒棄分歧，以國家價值及夢想一致發展土耳其。

69歲的埃爾多安表示，今次驚險獲勝展示土耳其的民主，聲稱全體約8,500萬土耳其人民沒有輸家,大家不會有憎恨及沮喪。

【土耳其大選】無候選人得票過半 28日次輪投票 【下一頁】

同時，埃爾多安亦明言知道現時土耳其面臨高通脹，是迫切需要解決的問題之一，惟聲言不是一個難題。他承諾通脹率將會降低，亦會基於穩定及信心建立強大的經濟。埃爾多安再次表明，希望增加遣返100萬敘利亞難民。

科勒齊達奧則未有承諾落敗，但譴責土耳其多年來存在選舉不公，強調仍然會繼續帶領反對派，對抗埃爾多安政權。他稱真正的傷感，來自正等待土耳其面對的難關。

外媒分析指出，選舉結果不旦決定土耳其未來領袖人選，更決定土耳其未來發展方向。

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責任編輯：吳漢培

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