【國情點睇】有傳杭州房價劈價一半 又關阿里大裁員事？

據內地報道，自阿里巴巴（09988）傳出大裁員消息，網上即有阿里總部所在的杭州未來科技城板塊房價大跌的帖文，文中稱一套陽光城未來悅MAX的房源僅以每平方米3.5萬元（人民幣，下同），較業主買入單價每平方米6.5萬元，已接近「腰斬」一半。

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但內地記者向地產中介查詢，該套房源實際成交單價約每平方米5.7萬元，所謂大劈價因買家為了節省稅費選擇「嘜低價」。盡管沒有劈價一半，目前未來科技城板塊二手房行情走低、在售房源掛牌價持續下降也是不爭事實，主要原因在於，目前房地產市場復甦動力不足，杭州二手房市場行情波動，加之整體經濟環境不佳及互聯網行業的持續調整，導致未來科技城區域出現了相對於高峰期的價格回調。

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有報道稱，面對裁員降薪，「碼農」們曾經高槓桿買下的房子眼下成了負擔，冒出不少斷供房貸、甚至低價拋售的情況。位於陽光城未來悅MAX小區對面的東原印未來，成交單價最高達到9萬元，目前最低掛牌單價約5.4萬元，自4月成交一套房源後，截至目前沒有新的成交。另一區內樓盤中南樾府4月至今也僅成交一套房源，79套在售房源中，有10套於近期調低了掛牌價。

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責任編輯：林衛