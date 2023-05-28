【券商點睇】消費復甦貫穿全年 擇機布局食品飲料板塊

開源證券發表報告稱，今年食品飲料板塊最大投資主綫就是消費復甦。從估值角度來看，經過前期回調，食品飲料板塊已步入合理布局區間，部分企業估值已低於近年平均水平，預計今年板塊估值穩定，行業仍需回歸業績增長主綫。

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其中，大眾品更多依賴於消費場景，伴隨餐飲修復以及禮贈場景增多，春節期間動銷也有明顯回暖。節後進入淡季，大眾品表現相對偏弱，主要表現為餐飲尚未完全復甦，以及消費力尚未完全恢復，背後本質在於經濟恢復至正常水平尚需時日。全年維度，該行判斷大眾品節奏為前低後高，隨着經濟活動度增加，利潤至企業端傳導至居民端，下半年消費情況可能好於上半年。

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今年投資主綫，主要為找確定性機會。大眾品仍處回暖過程，自上而下配置復甦行業，自下而上尋找彈性標的。全年維度大眾品配置兩條思路，一是餐飲較快復甦，配置餐飲產業鏈，如啤酒、調味品、餐飲供應鏈；二是出行恢復後客流量增多，配置連鎖店模式相關企業。雖然短期市場博弈氣氛較濃，但全年維度來看食品飲料還是好選擇，可選擇彈性大的看漲小標的，如零食行業等。

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責任編輯：林衛