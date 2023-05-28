  • 32°C
香港時間 : 2023528日 (週日) 14:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】消費復甦貫穿全年 擇機布局食品飲料板塊

股樓投資 13:53 2023/05/28

分享：

分享：

開源證券發表報告稱，今年食品飲料板塊最大投資主綫就是消費復甦。從估值角度來看，經過前期回調，食品飲料板塊已步入合理布局區間，部分企業估值已低於近年平均水平，預計今年板塊估值穩定，行業仍需回歸業績增長主綫。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

其中，大眾品更多依賴於消費場景，伴隨餐飲修復以及禮贈場景增多，春節期間動銷也有明顯回暖。節後進入淡季，大眾品表現相對偏弱，主要表現為餐飲尚未完全復甦，以及消費力尚未完全恢復，背後本質在於經濟恢復至正常水平尚需時日。全年維度，該行判斷大眾品節奏為前低後高，隨着經濟活動度增加，利潤至企業端傳導至居民端，下半年消費情況可能好於上半年。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今年投資主綫，主要為找確定性機會。大眾品仍處回暖過程，自上而下配置復甦行業，自下而上尋找彈性標的。全年維度大眾品配置兩條思路，一是餐飲較快復甦，配置餐飲產業鏈，如啤酒、調味品、餐飲供應鏈；二是出行恢復後客流量增多，配置連鎖店模式相關企業。雖然短期市場博弈氣氛較濃，但全年維度來看食品飲料還是好選擇，可選擇彈性大的看漲小標的，如零食行業等。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
餐飲 板塊 啤酒 港股 中國

上一篇文章

【國情點睇】有傳杭州房價劈價一半 又關阿里大裁員事？

下一篇文章

【外滙點睇】外媒消息日央行傳有大動作 日圓兌美元年底回升至122
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅
【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【AI晶片熱】錯過了英偉達？ 請留意Marvell 績後股價颷3成 料今年AI晶片銷售翻倍
【AI晶片熱】錯過了英偉達？ 請留意Marvell 績後股價颷3成 料今年AI晶片銷售翻倍
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【橫財5000萬】六合彩今攪珠 頭獎彩金5000萬 最旺6個號碼及3間投注站話你知
【橫財5000萬】六合彩今攪珠 頭獎彩金5000萬 最旺6個號碼及3間投注站話你知
【衣櫃斷捨離】呢3種衣物可以立即掉 騰出空間 香港女性平均擁有109件衣物
【衣櫃斷捨離】呢3種衣物可以立即掉 騰出空間 香港女性平均擁有109件衣物
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款