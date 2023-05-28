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【外滙點睇】外媒消息日央行傳有大動作 日圓兌美元年底回升至122

環球政經 13:44 2023/05/28

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據外媒報道，瑞銀及法國興業銀行預測，日本央行有迹象於6月的會議上，調高基準債券孳息率上限，相信未來幾個月日圓兌美元滙率將飆升，年底前有機會升值15%，即是每美元兌122日圓的水平。其中，法國興業銀行策略師Olivier Korber稱，日本4月核心通膨率年增4.1%，創下40年新高，物價上漲對日本央行行長植田和男帶來升息壓力。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

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Korber預計，日本央行在6月16日召開的利率決議，將日本10年期國債孳息率曲綫控制區間上調50個基點至1%，這可能會將日圓兌美元推升至130，幅度約7%左右。他強調，「日圓走強的短期風險正在增加，未來幾周可能升至130」。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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瑞銀也持差不多的看法，未來幾個月日圓兌美元匯率將抽升，該行全球財富管理的策略師在上周發表報告稱，雖然美元近期可能進一步上漲，但日圓兌美元近期走勢將出現逆轉，今年底日圓兌美元匯率將升至122，比當前水平高約 15%。

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責任編輯：林衛

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