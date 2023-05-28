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【美團3690】第二季預計增長加速 美團下行空間有限

股樓投資 13:32 2023/05/28

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交銀國際指出，美國第一季業績超預期，分部業務亮點，包括外賣日單4,200萬，按年增13%，收入增22%，內容直播等新營銷活動形式拉動ARPU及非即時需求增長；閃購交易用戶和頻次增長拉動單量按年增35%至530萬；到店酒旅總交易金額（GTV）按年增52%等。　

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

展望第二季，由於去年同期低基數的關係，預計公司總收入按年增加32%，當中核心業務上升37%，反映綫下消費加速恢復，但補貼及營銷力度加大影響到店業務利潤，料核心業務運營利潤率較上季下降至19%。新業務收入預計增長19%，主要受去年同期美團買菜高基數，以及網約車1P業務自3月停止運營影響，料虧損持續收窄至52億元。另公司整體淨利潤預計39億元，按年增92%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行指出，近期受宏觀、大股東減持及短視頻平台競爭影響，令美團股價受壓。按此前報告估算，最差假設下，每股價值121港元，下行空間有限。考慮到美團在面對競爭，多元化產品及豐富價格帶滿足商戶、用戶多樣化需求，美團仍有優勢，維持目標價220港元，評級為「買入」。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

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責任編輯：林衛

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美團－W（03690） 買入 目標價 港股 中國

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