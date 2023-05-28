【美團3690】第二季預計增長加速 美團下行空間有限

交銀國際指出，美國第一季業績超預期，分部業務亮點，包括外賣日單4,200萬，按年增13%，收入增22%，內容直播等新營銷活動形式拉動ARPU及非即時需求增長；閃購交易用戶和頻次增長拉動單量按年增35%至530萬；到店酒旅總交易金額（GTV）按年增52%等。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

展望第二季，由於去年同期低基數的關係，預計公司總收入按年增加32%，當中核心業務上升37%，反映綫下消費加速恢復，但補貼及營銷力度加大影響到店業務利潤，料核心業務運營利潤率較上季下降至19%。新業務收入預計增長19%，主要受去年同期美團買菜高基數，以及網約車1P業務自3月停止運營影響，料虧損持續收窄至52億元。另公司整體淨利潤預計39億元，按年增92%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行指出，近期受宏觀、大股東減持及短視頻平台競爭影響，令美團股價受壓。按此前報告估算，最差假設下，每股價值121港元，下行空間有限。考慮到美團在面對競爭，多元化產品及豐富價格帶滿足商戶、用戶多樣化需求，美團仍有優勢，維持目標價220港元，評級為「買入」。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛