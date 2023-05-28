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【行業點睇】弱復甦貨幣維持寬鬆 金融板塊具戰略配置機遇

股樓投資 13:08 2023/05/28

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中銀證券報告指，今年經濟「弱復甦」持續演繹，貨幣政策有望維持寬鬆，因金融板塊佔優通常發生在流動性寬鬆的衰退後期與擴張前期。「中特估」與監管政策雙重催化下，金融板塊具戰略性配置機遇。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

回顧2010年以來三輪金融行情，貨幣政策寬鬆疊加監管政策催化是金融行情的主要驅動力。風格輪動角度來看，金融風格往往與成長風格相伴，而兩者又表現出一定的「蹺蹺板」效應。今年金融板塊業績具備回暖動力，而估值處於歷史系統性低位，「蹺蹺板」效應下成長回調更利於金融估值修復。

該行表示，4月下旬以來，內銀板塊經歷了快速上漲與一定的回調，該板塊並未超漲，行情仍有望延續。從基本面層面，去年第四季和今年第一季是內銀股的業績低位，且此前擔心的宏觀房地產和城投的風險比較明確，政策減費讓利壓力邊際平穩。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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「中特估」主體有利於行業估值修復，特別有利於行業未來資本補充和再融資。該行認為，隨着存量風險的出清，優秀和比較優秀的銀行合理估值應該到市帳率1倍，甚至以上。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

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責任編輯：林衛

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