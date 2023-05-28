【息口點睇】歐洲最新CPI數據或回落 經濟學家預估仍須加息兩次

引述外媒報道，歐洲將於下周公布5月消費者物價指數（CPI），目前市場預期CPI按年上升6.3%，較4月的7%有所回落，但是，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane指出，即使通脹逐漸趨緩，但預估歐洲須繼續加息兩次。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

報導指，歐洲市場預期5月的CPI會有明顯的回落，主要是推測能源價格會持續下跌，若扣除能源價格的5月CPI可能回落至5.5%，只略低於4月的5.6%，故市場預期核心通脹率可能還會升高。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Philip Lane認為，雖然通脹已出現好轉，但不代表歐洲地區的通脹會出現大轉變。此外，歐洲央行預期6、7月的會議可能會繼續加息，市場預估每次加息0.25厘，也有部分歐央行委員先後表態，希望9月的會議能夠連續第3次調高利率。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛