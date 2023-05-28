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【息口點睇】歐洲最新CPI數據或回落 經濟學家預估仍須加息兩次

環球政經 11:56 2023/05/28

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引述外媒報道，歐洲將於下周公布5月消費者物價指數（CPI），目前市場預期CPI按年上升6.3%，較4月的7%有所回落，但是，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane指出，即使通脹逐漸趨緩，但預估歐洲須繼續加息兩次。

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報導指，歐洲市場預期5月的CPI會有明顯的回落，主要是推測能源價格會持續下跌，若扣除能源價格的5月CPI可能回落至5.5%，只略低於4月的5.6%，故市場預期核心通脹率可能還會升高。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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Philip Lane認為，雖然通脹已出現好轉，但不代表歐洲地區的通脹會出現大轉變。此外，歐洲央行預期6、7月的會議可能會繼續加息，市場預估每次加息0.25厘，也有部分歐央行委員先後表態，希望9月的會議能夠連續第3次調高利率。

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責任編輯：林衛

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加息 歐洲央行 CPI 經濟

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