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【美債上限】美國提高債務上限打破僵局 麥卡錫證實與白宮達成初步協議

環球政經 11:30 2023/05/28

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美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，於周六（27日）晚上已就提高美國債務上限一事，與白宮達成初步協議。麥卡錫與美國總統拜登（Joe Biden）進行了2次談話，雙方現在必須引導框架協議，以克服國會內雙方強硬派的反對意見，最終通過立法。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

麥卡錫表示，「我希望可以完成法案的起草，法案發布後將在週三（31日）進行投票。」，「歷史性地削減了支出，進行了相應的改革，使人們擺脫貧困並進入勞動力市場，並控制政府的過度擴張。沒有新的稅收，也沒有新的政府計劃。」

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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拜登原先長期堅持國會應無條件提高債務上限，過去一周才開始與麥卡錫展開協商。民主黨人指控共和黨人挾持全球經濟，藉此要求大幅削減政府開支。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）此前警告，必須在6月5日之前完成提高上限，以避免出現歷史性違約，從而導致借貸成本抽升。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

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責任編輯：林衛

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