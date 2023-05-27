【周大調富格曲@iM網欄】穿越時空 香港文化博物館 凡爾賽宮之旅

早前，有幸獲邀出席法國巴黎銀行（BNP Paribas) 的包場活動，參觀位於香港文化博物館的凡爾賽宮展覽。是次凡爾賽宮展覽為法國五月藝術節 (French May) 三十周年紀念活動之一。於歐洲留學期間，到過法國巴黎的凡爾賽宮幾次，一去再去，印象深刻。事隔多年，如今，在香港能夠透過新科技體驗法國皇室氣派及藝術文化，是個難得又有趣的機會。

法國巴黎銀行的包場活動，每次都經悉心安排，令人有賓至如歸的感覺。除了雞尾酒會的精緻糕點及美酒之外，還有兩位復古打扮的模特兒跟賓客互動「打卡」拍照。此外，為了配合主題，現場安排了插畫師用平板電腦替賓客繪畫人像畫，再加上兩位現場演奏的鋼琴家，倍添藝術氣氛。

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參觀活動開始之前，先有一個簡單而隆重的開幕儀式。隨後，主禮嘉賓及賓客陸續進入上層展館內。剛踏進展館的門口，就會聽到一把沉厚而又帶有威嚴的男聲以法文歡迎來賓。據稱，這把男聲大概就是路易十四的聲線，由多位 Voxygen 科學家及凡爾賽宮歷史學家合力研究而成。行了一段時間，就感覺到空氣中瀰漫著一股優雅的香氣。起初還以為香味是來自身邊的賓客，後來才發現獨特的香味是由香水大師 Francis Kurkdjian 以路易十四最喜愛的花卉調配。香氣與四周的環境，配合得天衣無縫。

此外，場館亦引入了三百六十度數碼投影技術，讓參觀者可以欣賞到凡爾賽宮的鏡廳、皇家歌劇院、偉大戰役畫廊及瑪麗·安東妮皇后的寢室等著名景點。除了宮廷內的景色，透過多部智能單車及特大螢幕，參觀者可以一邊騎智能單車，一邊體驗及欣賞到宮廷外的園林景色。展館的另一個特色，就是外貌跟遊戲機相似的 VR 裝置。戴上VR虛擬實景眼罩後，參觀者除了可以在虛擬實景中「瞬間轉移」，秒速遊走於宮殿內，更可以用手掣把著名畫作「拉」下來慢慢欣賞，非常方便。以新科技、新元素去介紹古色古香的庭園及古董畫作，非常適合一家大小。

為了提升參觀者的體驗，大會亦為是次展覽度身訂造了手機程式，供免費下載使用：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtuallyversailles

透過手機程式，市民可以隨時隨地探索凡爾賽宮的歷史背景、建築工藝、園林景色和藝術收藏，感受到法國的文化氣息。

參觀完畢，身邊的朋友都異口同聲：「要再去多次巴黎！」

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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