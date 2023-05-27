  • 28°C
香港時間 : 2023527日 (週六) 22:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周大調富格曲@iM網欄】穿越時空 香港文化博物館 凡爾賽宮之旅

名人薈萃 22:40 2023/05/27

分享：

分享：

早前，有幸獲邀出席法國巴黎銀行（BNP Paribas) 的包場活動，參觀位於香港文化博物館的凡爾賽宮展覽。是次凡爾賽宮展覽為法國五月藝術節 (French May) 三十周年紀念活動之一。於歐洲留學期間，到過法國巴黎的凡爾賽宮幾次，一去再去，印象深刻。事隔多年，如今，在香港能夠透過新科技體驗法國皇室氣派及藝術文化，是個難得又有趣的機會。

法國巴黎銀行的包場活動，每次都經悉心安排，令人有賓至如歸的感覺。除了雞尾酒會的精緻糕點及美酒之外，還有兩位復古打扮的模特兒跟賓客互動「打卡」拍照。此外，為了配合主題，現場安排了插畫師用平板電腦替賓客繪畫人像畫，再加上兩位現場演奏的鋼琴家，倍添藝術氣氛。

    點擊圖片放大
    +2

參觀活動開始之前，先有一個簡單而隆重的開幕儀式。隨後，主禮嘉賓及賓客陸續進入上層展館內。剛踏進展館的門口，就會聽到一把沉厚而又帶有威嚴的男聲以法文歡迎來賓。據稱，這把男聲大概就是路易十四的聲線，由多位 Voxygen 科學家及凡爾賽宮歷史學家合力研究而成。行了一段時間，就感覺到空氣中瀰漫著一股優雅的香氣。起初還以為香味是來自身邊的賓客，後來才發現獨特的香味是由香水大師 Francis Kurkdjian 以路易十四最喜愛的花卉調配。香氣與四周的環境，配合得天衣無縫。

此外，場館亦引入了三百六十度數碼投影技術，讓參觀者可以欣賞到凡爾賽宮的鏡廳、皇家歌劇院、偉大戰役畫廊及瑪麗·安東妮皇后的寢室等著名景點。除了宮廷內的景色，透過多部智能單車及特大螢幕，參觀者可以一邊騎智能單車，一邊體驗及欣賞到宮廷外的園林景色。展館的另一個特色，就是外貌跟遊戲機相似的 VR 裝置。戴上VR虛擬實景眼罩後，參觀者除了可以在虛擬實景中「瞬間轉移」，秒速遊走於宮殿內，更可以用手掣把著名畫作「拉」下來慢慢欣賞，非常方便。以新科技、新元素去介紹古色古香的庭園及古董畫作，非常適合一家大小。

為了提升參觀者的體驗，大會亦為是次展覽度身訂造了手機程式，供免費下載使用：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtuallyversailles

透過手機程式，市民可以隨時隨地探索凡爾賽宮的歷史背景、建築工藝、園林景色和藝術收藏，感受到法國的文化氣息。

參觀完畢，身邊的朋友都異口同聲：「要再去多次巴黎！」

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
法國巴黎銀行 香港文化博物館 文娛藝術 展覽 AR VR 繪畫 法國

下一篇文章

【綠色金融】邱應樺：港加速發展成國際綠色科技及金融中心 去年在港發行相關債券805億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

福特CEO：比亞迪等中國車企是其最大電動車對手 而非Tesla
福特CEO：比亞迪等中國車企是其最大電動車對手 而非Tesla
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【橫財5000萬】六合彩今攪珠 頭獎彩金5000萬 最旺6個號碼及3間投注站話你知
【橫財5000萬】六合彩今攪珠 頭獎彩金5000萬 最旺6個號碼及3間投注站話你知
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款