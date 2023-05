Celine Dion宣布取消歐洲所有巡演 病情惡化

現年55歲的樂壇天后Celine Dion於社交平台Twitter宣布,出於健康狀況無法負擔,取消原定2023至2024年舉行的歐洲所有巡迴演唱會。她發表聲明指,宣布消息時,自己感到極度失望。

Celine Dion在Twitter上表示,很抱歉再次令所有人失望,消息令自己亦感到心碎,但直至她能重回舞台前,取消是最好選擇。她強調自己不會放棄,迫不及待再次和觀眾會面。一眾粉絲紛紛留言表示感到失望,但同時祝願她早日康復。

Celine Dion去年自揭,患上罕見的自身免疫運動障礙疾病「僵硬人症候群」(Stiff-Person Syndrome),該疾病至今無藥物能夠根治,且她的病情亦正惡化,肌肉痙攣影響她歌唱表現,需要將歐洲演唱會押後舉行,並取消北美場次。

Celine Dion擁有橫跨5個八度的音域,一直被視為流行音樂界最具影響力歌手之一。其作品《My Heart Will Go On》、《Because You Loved Me》及《Think Twice》等聞名全球。

