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Celine Dion宣布取消歐洲所有巡演 病情惡化

環球社會熱點 17:55 2023/05/27

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現年55歲的樂壇天后Celine Dion於社交平台Twitter宣布，出於健康狀況無法負擔，取消原定2023至2024年舉行的歐洲所有巡迴演唱會。她發表聲明指，宣布消息時，自己感到極度失望。

Beyoncé演唱會迫爆倫敦酒店 英30戶家庭需臨時搬遷 【下一頁】

Celine Dion在Twitter上表示，很抱歉再次令所有人失望，消息令自己亦感到心碎，但直至她能重回舞台前，取消是最好選擇。她強調自己不會放棄，迫不及待再次和觀眾會面。一眾粉絲紛紛留言表示感到失望，但同時祝願她早日康復。

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Celine Dion去年自揭，患上罕見的自身免疫運動障礙疾病「僵硬人症候群」（Stiff-Person Syndrome），該疾病至今無藥物能夠根治，且她的病情亦正惡化，肌肉痙攣影響她歌唱表現，需要將歐洲演唱會押後舉行，並取消北美場次。

Taylor Swift暴雨獻唱逾3小時 有人開價近2000賣雨水 【下一頁】

Celine Dion擁有橫跨5個八度的音域，一直被視為流行音樂界最具影響力歌手之一。其作品《My Heart Will Go On》、《Because You Loved Me》及《Think Twice》等聞名全球。

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責任編輯：李俊儀

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