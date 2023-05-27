  • 31°C
香港時間 : 2023527日 (週六) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲經濟】歐央行：料5月CPI顯著回落　未來兩次會議仍需繼續加息

股市 17:29 2023/05/27

分享：

分享：

歐元區下周四（6月1日）將公布5月份消費者物價指數（CPI）初值，市場預期5月CPI按年升幅為6.3%，較4月的7%有顯著回落，惟核心CPI則可能僅輕微下調。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane指，雖然通脹問題有好轉跡象，但不代表出現轉機，料仍需繼續加息兩次甚至更多。

市場料5月CPI能夠顯著回落，全因預測能源成本將進一步下降，然而撇除能源價格的5月核心CPI預期按年升5.5%，僅較4月5.6%的升幅略為下降。市場預期核心通脹可能仍未見頂。

Philip Lane表示，預計通脹會出現好轉，但不會說歐元區通脹已到了出現轉機的地步。對於能源價格按年下跌的趨勢明顯，他認為這個勢頭的顯著逆轉，將會傳導至核心通脹，但未能確定具體時間。

歐洲央行預期6月和7月的兩次會議均會繼續加息，市場預測將每次加息0.25厘，即合共再加0.5厘。然而，部分歐央行委員近期已先後表態，希望9月會議會連續第三次上調利率，其中包括德國央行行長Joachim Nagel。

相關文章：

【美國加息】IMF：料美國通脹2025年前仍高於2%　聯儲局明年難望減息

【美股焦點】摩根士丹利：基本面難令美股維持現水平　料下半年將現熊市

編輯：葉志偉

經濟 美股 貨幣政策 歐洲 加息 歐洲央行 通脹 歐元 CPI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美國加息】IMF：料美國通脹2025年前仍高於2%　聯儲局明年難望減息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技股女股神】Cathie Wood 完美錯過Nvidia今年升勢　1月ARKK提前落車
【科技股女股神】Cathie Wood 完美錯過Nvidia今年升勢　1月ARKK提前落車
【NVDA】Nvidia黃仁勳現身台灣夜市　人工智能大熱衝上全球37大富豪、更勝馬雲
【NVDA】Nvidia黃仁勳現身台灣夜市　人工智能大熱衝上全球37大富豪、更勝馬雲
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國PCE物價指數加速惡化｜消費者信心回升
【美國經濟數據】美國PCE物價指數加速惡化｜消費者信心回升
【債務上限】共和黨企硬派福利對工作要求　拜登：周五晩前會有明確跡象　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨企硬派福利對工作要求　拜登：周五晩前會有明確跡象　一文看清最新進展（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款