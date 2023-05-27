【歐洲經濟】歐央行：料5月CPI顯著回落　未來兩次會議仍需繼續加息

歐元區下周四（6月1日）將公布5月份消費者物價指數（CPI）初值，市場預期5月CPI按年升幅為6.3%，較4月的7%有顯著回落，惟核心CPI則可能僅輕微下調。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane指，雖然通脹問題有好轉跡象，但不代表出現轉機，料仍需繼續加息兩次甚至更多。

市場料5月CPI能夠顯著回落，全因預測能源成本將進一步下降，然而撇除能源價格的5月核心CPI預期按年升5.5%，僅較4月5.6%的升幅略為下降。市場預期核心通脹可能仍未見頂。



Philip Lane表示，預計通脹會出現好轉，但不會說歐元區通脹已到了出現轉機的地步。對於能源價格按年下跌的趨勢明顯，他認為這個勢頭的顯著逆轉，將會傳導至核心通脹，但未能確定具體時間。

歐洲央行預期6月和7月的兩次會議均會繼續加息，市場預測將每次加息0.25厘，即合共再加0.5厘。然而，部分歐央行委員近期已先後表態，希望9月會議會連續第三次上調利率，其中包括德國央行行長Joachim Nagel。

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編輯：葉志偉