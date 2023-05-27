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Twitter再被入稟追債 前公關公司稱欠逾647萬

環球社會熱點 17:30 2023/05/27

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社交平台Twitter公司在被電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）收購前，曾聘用公關公司Joele Frank，但被收購後3周，即去年11月16日時已終止合同。Joele Frank周五（26日）入稟美國紐約州法院，要求Twitter支付逾83萬美元（約647.8萬港元）的款項。

馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企 【下一頁】

Joele Frank表示，所欠款項包括6張尚未兌付的單據，及Twitter當初敦促馬斯克完成收購程序的訴訟中，發出的一系列傳票費用。馬斯克尚未對訴訟作出評論。

Joele Frank在起訴書中透露，公司至2015年1月起就為Twitter提供公關服務。而Twitter被收購後不再設有公關部門，此前更用表情符號，回應傳媒對訴訟的查詢。對於Joele Frank要求繳付相關費用，Twitter亦僅用自動回覆，指將立即開始處理作回應。

Instagram文字版最快6月面世 與Twitter競爭 【下一頁】

馬斯克收購Twitter後，大幅削減公司開支。此前Twitter亦被總部業主、供應商及顧問等人起訴，要去繳付相關費用。但馬斯克指，雖然廣告收入下跌，但Twitter最快於本季錄得盈利。

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責任編輯：李俊儀

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