【綠色金融】邱應樺：港加速發展成國際綠色科技及金融中心 去年在港發行相關債券805億美元

香港商務及經濟發展局局長丘應樺在美國底特律出席亞太經合組織貿易部長會議時表示，香港將成立綠色科技及金融發展委員會，加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心。此外，香港的綠色和可持續債務市場亦正活躍發展，2022年在港發行的相關債務總額達805億美元，較2021年增長超過四成。

丘應樺強調，香港逐步加強對中小企業的支援措施，協助它們發展、創新及把握未來機遇，包括透過資助計劃協助它們建立品牌、升級轉型、進行市場推廣活動及采用創新科技。除了中小企業，香港亦正加強支援婦女和青年發展。

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他又在會議上表示，以《區域全面經濟伙伴關系協定》為例的全面及區域性舉措，體現了各方共同致力深化經濟融合，有望打破隔閡和加強互聯互通。他呼籲各成員經濟體保持動力，加快有關亞太自由貿易區的討論。

此外，丘應樺也強調了香港對可持續發展的承諾，包括制訂綠色及可持續的政策，應對氣候變化及其他挑戰。結合全區的努力和香港的積極推動，亞太區正朝向更加可持續和包容性的經濟合作方向邁進。

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記者：李兆明