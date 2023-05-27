  • 30°C
香港時間 : 2023527日 (週六) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色金融】邱應樺：港加速發展成國際綠色科技及金融中心 去年在港發行相關債券805億美元

股樓投資 17:39 2023/05/27

分享：

分享：

香港商務及經濟發展局局長丘應樺在美國底特律出席亞太經合組織貿易部長會議時表示，香港將成立綠色科技及金融發展委員會，加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心。此外，香港的綠色和可持續債務市場亦正活躍發展，2022年在港發行的相關債務總額達805億美元，較2021年增長超過四成。

丘應樺強調，香港逐步加強對中小企業的支援措施，協助它們發展、創新及把握未來機遇，包括透過資助計劃協助它們建立品牌、升級轉型、進行市場推廣活動及采用創新科技。除了中小企業，香港亦正加強支援婦女和青年發展。

延伸閱讀：【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股） 【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

他又在會議上表示，以《區域全面經濟伙伴關系協定》為例的全面及區域性舉措，體現了各方共同致力深化經濟融合，有望打破隔閡和加強互聯互通。他呼籲各成員經濟體保持動力，加快有關亞太自由貿易區的討論。

此外，丘應樺也強調了香港對可持續發展的承諾，包括制訂綠色及可持續的政策，應對氣候變化及其他挑戰。結合全區的努力和香港的積極推動，亞太區正朝向更加可持續和包容性的經濟合作方向邁進。

青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
丘應樺 綠色金融 亞太 可持續發展 債券 亞太經合組織 發展局 商務及經濟發展局 創新科技及應用

下一篇文章

【橫財5000萬】六合彩今攪珠 頭獎彩金5000萬 最旺6個號碼及3間投注站話你知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】adidas精英跑隊Speed Squad正式開操 主教練黃啟樂：一起突破PB
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】adidas精英跑隊Speed Squad正式開操 主教練黃啟樂：一起突破PB
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
福特CEO：比亞迪等中國車企是其最大電動車對手 而非Tesla
福特CEO：比亞迪等中國車企是其最大電動車對手 而非Tesla
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款