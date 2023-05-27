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【美國加息】IMF：料美國通脹2025年前仍高於2%　聯儲局明年難望減息

股市 17:05 2023/05/27

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美國最新公布的PCE物價指數及核心PCE指數均高過市場預期，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）預期美國通脹到2024年底仍會高於聯儲局的2%中期目標水平，令貨幣政策緊縮時間需要維持更久，料聯儲局需再加一次息，並將利率維持高位至明年稍後時間。

格奧爾基耶娃奧爾基耶娃表示，預期美國通脹到2024年底前，都會高於聯儲局2%的中期目標，表示要將通脹降回目標水平，需要較長時間的緊縮貨幣政策，故預期聯邦基金利率直到2024年較後時間，將保持在5.25至5.5厘的區間，較現水平5厘至5.25厘高出25個基點，亦即IMF預期聯儲局仍需要再加一次息。

債務上限或對全球經濟帶來系統性風險

對於美國債務上限問題，她認為美國和全球經濟在已經存在明顯壓力，債務上限的邊緣政策或有機會帶來系統性風險，故敦促美國國會應立即提高或暫停債務上限，避免加劇下行風險。

IMF是在對美國第四條磋商（article IV consultation）的結論聲明中發出上述警告。第四條磋商報告是IMF在與立法者和政府官員會面後對該國經濟和金融發展的評估。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 國際貨幣基金組織 減息 加息 美國聯儲局 美國 通脹 金融
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