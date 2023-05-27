【橫財5000萬】六合彩今攪珠 頭獎彩金5000萬 最旺6個號碼及3間投注站話你知

第59期六合彩將於今晚9時半開彩，由於連續5期六合彩無人中頭獎，累積了4,000萬元的多寶獎金，若今晚能一注中頭獎的話，彩金預計高達5,000萬元。

根據馬會資料顯示，統計由2022年7月4日至2023年5月25日，六合彩攪出次數最多的6個號碼，分別是：

10、13、22、24、30、49

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若刻意扮冷門號碼的話，該段期間內最少攪出的號碼，分別是：

3、19、23、25、26、39

至於最旺的投注站，由1994年至2023年3月1日止，誕生最多六合彩頭獎的3個投注站，分別是

中環士丹利街（47次）、屯門市廣場（44次）、荃灣青山道（39次）

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記者：李兆明