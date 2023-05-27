【美股焦點】摩根士丹利：基本面難令美股維持現水平　料下半年將現熊市

美股今年雖然受銀行危機及貨幣政策緊縮等因素困擾，但年內至今表現平穩，微跌不足1%，納指年內更累積逾20%升幅。但摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson表示，不相信美股升勢會持續，並強調今年下半年指數將會出現下跌。

仍堅持股市已進入熊市

他指出，盈利預期和經濟不確定性幾乎沒有理由令美股升勢持續，坦言無論是指數層面還是個股層面，基本面均不支持今天的股市水平，預期美股下半年將變得更動盪，指數或會下跌，



被譽為華爾街大淡友的Wilson去年曾經精準預測股市急挫，但他看淡股市的觀點仍持續至今，堅持現時仍是熊市的延續，直言熊市的特點就是會欺騙市場，令市場感到困惑，使投資者做出不想做的事情，在錯誤的時間買進並在錯誤的時間賣出。

華爾街專家唱淡股市不再

然而華爾街部分專家已經開始對股市不再看得太淡，花旗全球資產配置策略師本周將美國股票評級提高至中性，理由包括美國經濟放緩速度比預期緩慢、人工智能（AI）帶來廣闊前景、以及聯儲會快將結束緊縮周期。此外，美銀亦將標普500指數今年底目標上調至4,300點。



與此同時，與Wilson同屬「大摩」一員的摩根士丹利投資管理的高級投資組合經理Andrew Slimmon分析，對2024年盈利復甦的預期以及對錯過升勢的擔心，可能推動標普500指數年底前升至4,600點，較美銀的預測更牛。他指愈來愈多市場人士不情願地提升他們的預測。

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編輯：葉志偉