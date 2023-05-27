【中國數據】首4個月工業企業利潤跌20.6％ 出廠價格下滑 成本壓力加大

中國國家統計局公布，2023年箭4個月工業企業利潤按年下跌20.6%，進一步放緩從去年底開始的經濟復甦。4月單月利潤也同比下滑18.2%。工業企業面臨疲弱的內外需求，製造者出廠價格持續下行，成本壓力加大，盈利空間受到嚴重挑戰。

具體產業資料顯示，41個主要行業中27個錄得下滑，黑色金屬冶煉及加工業利潤暴跌99.4%。外資及民營企業利潤分別下降16.2%和22.5%。

延伸閱讀：【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

即便如聯想集團（00992）等電腦大廠近期宣布首季度收入及利潤急跌；鋼鐵等行業也同受其苦，建材鋼筋價格跌至三年新低，僅三分之一鋼廠保持盈利。

國家統計局工業司統計師孫曉表示，4月份，工業企業當月營收增長加快。隨着經濟社會全面恢復常態化運行，工業生產繼續恢復，產銷銜接水平提升，企業營收增長加快。

4月份，規模以上工業企業營業收入按年增長3.7%，增速較3月份加快3.1個百分點。在當月營收改善帶動下，工業企業累計營收由降轉增。1至4月份，規模以上工業企業營業收入按年增長0.5%，首季度為下降0.5%。

孫曉指，總體看，工業企業效益延續恢復趨勢，但國際環境嚴峻複雜，需求不足制約明顯，工業企業盈利持續恢復面臨較多困難。

同場加映：【青姐話】波動市 考理智

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明