加拿大將就數據隱私問題　對OpenAI展開調查

椐路透社報導，加拿大隱私監管機構正在對ChatGPT母公司OpenAI的數據收集和使用展開聯合調查，成為最新一個密切關注人工智能(AI)工具監管的主要政府。

加拿大隱私專員辦公室周四（25日）表示，聯邦隱私監管機構將與魁北克（Quebec）、不列顛哥倫比亞（British Columbia）和艾伯塔 (Alberta)的隱私監管機構一起調查OpenAI是否已獲得同意通過ChatGPT收集、使用及披露居民的個人信息。

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ChatGPT為OpenAI推出的人工智能(AI)聊天機器人，可以根據指示生成文章、散文、笑話甚至詩歌。OpenAI是一家由微軟公司（美：MSFT）支持的私營公司，它於11月下旬免費向公眾開放。

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編輯：譚翠兒