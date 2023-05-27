【人工智能】消息指摩根大通正開發AI服務為客戶提供投資建議

據外媒報導，摩根大通正開發一種類似ChatGPT的人工智能對答服務，可為客戶提供選擇投資的建議。報導指摩根大通已申請了名為「IndexGPT」的產品商標，申請書透露「IndexGPT」將利用人工智能的雲計算軟件，分析和選擇根據客戶需求而量身定製的證券。

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使用類似ChatGPT人工智能

自從OpenAI的ChatGPT取得了空前成功，不同產業都努力迎接人工智能時代的到來。ChatGPT運用大量語言模型，讓人工智能可提供聽起來像人類的問題答案，該技術在金融領域有很大潛力，包括高盛和摩根士丹利在內的銀行都已開始測試它以供內部使用，這其中就包括高盛工程師使用來編寫代碼，或回答摩根士丹利財務顧問的查詢。

但摩根大通可能是第一家旨在直接向客戶發佈類似GPT產品的金融機構。華盛頓的商標律師Josh Gerben就直言：「這商標申請表明，他們可能在不久將來推出一個潛在的產品，像摩根大通這樣的公司不只是為了好玩而申請商標。」

商標批准後須三年內推出

Josh Gerben指這類申請一般都會寫得含糊不清，以便為公司提供盡可能廣泛的保護。但文件確實表明，IndexGPT使用了與ChatGPT相似風格的人工智能。「這是一個選擇金融證券的AI程式，在我看來，這聽起來像是他們試圖讓我的財務顧問破產。」Gerben說。

摩根大通必須在商標批准後大約三年內推出IndexGPT，以確保商標。但由於美國專利商標局積壓太多申請，商標通常需要近一年的時間才能獲得批准。

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責任編輯：李智賢

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