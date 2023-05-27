【AI晶片熱】錯過了英偉達？ 請留意Marvell 績後股價颷3成 料今年AI晶片銷售翻倍

晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology，美：MRVL）公布首季業績，每股盈利31美仙，較市場預期29美仙為佳：同時季度收入13.2億美元，亦超越分析員預期之13億美元，管理層更指今年AI晶片銷售料可翻一倍。

消息刺激Marvell股價周五（26日）狂颷32%，收報65.51美元，盤後股價繼續上升，報67.34美元，再升2.8%。

Marvell在業績報告中表示，預計人工智能相關產品的銷售額將在本財年至少翻一倍。首席執行官Matt Murphy在聲明中表示：「人工智能已成為Marvell的關鍵增長動力，我們正在通過領先的網絡連接產品和新興的雲優化芯片平台實現這一目標。雖然我們仍處於人工智能增長的早期階段，但我們預計，2024財年的人工智能收入將至少比前一年翻一倍，並在未來幾年繼續快速增長。」

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巴克萊分析師Blayne Curtis認為，Marvell的樂觀言論無疑是為AI熱潮添一把火。該分析師目前給予Marvell評級為「增持」，目標價從45美元上調至55美元。

富國銀行分析師Gary Mobley也予以該股「增持」評級，並將目標價從54美元上調至65美元，他指出，盡管Marvell仍在處理庫存消化問題，但該公司正在以「快於預期的速度」走出低谷，該行對其2025財年的業績抱有很高的預期。

Mobley認為，Marvell在2024年具備明顯跑贏整體芯片市場的增長要素，該公司明年可能會迎來5億美元存儲業務相關營收的增量和毛利率的提高。

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記者：李兆明