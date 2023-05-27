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Meta提議限制廣告數據的使用 以解決在英國的競爭問題

環球政經 15:31 2023/05/27

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椐路透社報導，英國競爭監管機構周五（26日）表示，社交媒體平台Meta（美： META）已提出限制其在Facebook Marketplace服務中使用其他企業的廣告數據，以解決監管機構對競爭的擔憂。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 表示有意接受這些承諾，其中包括廣告商可以選擇不讓廣告商的數據用於改進 Facebook Marketplace分類廣告平台。

CMA執法部執行主任Michael Grenfell表示，降低Meta不公平地利用在其平台上做廣告的企業數據，以獲得自身競爭優勢的風險，可以幫助許多在平台上做廣告的英國企業。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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Facebook Marketplace是在社交媒體平台Facebook提供的功能，讓用戶能探索和買賣商品。 用戶可瀏覽商品、搜尋所在區域內的待售商品，或尋找可供送貨的商品。

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編輯：譚翠兒

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