【網絡熱話】富途：五成父母讓幼稚園子女參加興趣班　當中近一成家長月花逾8千元

本港家長注重對子女的教育，不少父母都會及早規劃子女的升學前景。富途最新報告指，近1,000名受訪者中，有50%受訪父母表示會讓小朋友由幼稚園階段開始參加課外興趣班，當中近一成家長更會月花逾8,000元為子女報讀興趣班。

逾兩成家長為子女報讀至少三個興趣班

調查指出，基本上每個家長都會為子女安排課外興趣班，逾兩成家長更為子女報讀至少三個興趣班，其中以編程和機器人或科技類最受歡迎，選項佔比達57%，投資理財類的興趣班佔比亦達38%。

但報告同時指出，最多受訪的父母每月只會把少於10%的家庭收入用作為子女長遠教育儲備。近半父母表示並沒有以投資方式為子女籌備將來長線教育儲備，多以儲蓄為主。父母在考慮投資子女教育基金時，最高關注因素為投資計劃的回報及靈活性，選項佔比分別為63%及53%，關注風險的亦有逾4成。

活期存款難應付長遠教育花費

富途證券高級投資顧問鄺智傑分析，日常開支對於一般家庭來說已造成一定負擔，每月興趣班花費已成為大部分家庭固定開銷，能撥入子女長遠教育儲備的資金捉襟見肘。單靠普遍回報不足1厘的活期存款儲蓄未必能應付長遠子女教育花費。

他認為月供股票的方式，可長期投資在一些藍籌或高息等優質股票，為儲蓄增值、抗通脹，而且股票可在每個交易日進行交易，方便提取資金，符合家長對教育基金最着重的靈活性和回報兩大特點。

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編輯：葉志偉