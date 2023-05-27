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中石油首次取得 歐洲天然氣接收站的 20 年准入權限

股樓投資 15:04 2023/05/27

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椐路透社報導，中石油（00857）與世界六大石油公司之一英國石油公司（BP）周五（26日）各自取得荷蘭鹿特丹的液化天然氣（LNG）接收站的商業運作合約，兩間企業每年各自處理20億立方米的天然氣，為期20年。這是中國國企中石油，首次取得歐洲天然氣接收站的長期准入權限。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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荷蘭鹿特丹港（Haven van Rotterdam）是歐洲第一大港，位於當地LNG接收站是荷蘭首個LNG接收站，亦是將LNG輸往歐洲的主要港口。

中石油表示，公司正透過長期投資逐步擴大其全球液化天然氣產品組合，並預計在接收站的商業運作將於2026年第3季開始。

自去年俄烏戰爭後，俄羅斯將向歐盟的管道天然氣輸送量減少了80%，在歐盟，液化天然氣已成為管道天然氣的主要替代品。

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編輯：譚翠兒

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