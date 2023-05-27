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秘魯查獲58公斤可卡因 包裝印納粹旗 毒品印希特拉

環球社會熱點 14:28 2023/05/27

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秘魯緝毒警察近日在太平洋沿岸，靠近厄瓜多爾（Ecuador）邊界的城市派塔（Paita）港口，查獲58件可卡因毒品，每件重一公斤。該批毒品原定運往比利時，每件毒品包裝上都印有納稅旗。

美國11歲非裔男童打電話報警 反遭到場警員開槍射傷 【下一頁】

秘魯警方指，該批毒品在一艘掛著西非國家利比亞（Liberia）旗幟的船隻上被發現，當時正裝在一個運有蘆筍的貨櫃中。船隻曾停泊在厄瓜多爾港口，目的地是比利時。警方並未透露，事件中是否有人被捕。

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是次查獲的毒品不但在包裝上印有納粹旗，毒品磚表面上亦壓印了德國納粹領導人希特拉（Adolf Hitler）姓氏字樣。從秘魯警方發放的影片和相片中可見，毒品被藏在貨櫃通風口位置，警方繼續在船上搜查逾80個貨櫃。

韓亞航空乘客半空突開客機逃生門 9人需送院治療（有片） 【下一頁】

秘魯此前亦曾經截獲印有各種奇怪圖案的磚型包裝可卡因，但亦是首次發現包裝上印有納稅旗。秘魯當局估計，國內每年生產約90噸毒品，大部分透過海運送至歐洲，亦有小部分透過小型飛機運往玻利維亞，然後再運至大西洋的港口。

聯合國數據顯示，秘魯是世界第二大古柯種植國。而美國緝毒局數據亦顯示，秘魯是世界第二大可卡因生產國，第一位為其鄰國墨西哥。

責任編輯：李俊儀

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