【投行裁員】摩根大通本周裁員約500人　技術及營運部門成重災區

投行裁員潮再現，繼摩根士丹利（美：MS）據報正裁減至少6位董事總經理後，消息指摩根大通（美：JPM）本周裁員約500人，主要涉及技術和運營部門。但在裁員同時，摩通亦正進行招騁，據報該銀行尚有約1.3萬個職位空缺需要填補。

摩通現時尚有約1.3萬個職位空缺

摩根大通本周裁員的500人主要涉及技術和運營部門，當中包括零售和商業銀行、資產和財富管理以及企業和投資銀行等多個部門。該行拒絕就其事件置評。

與其他金融企業一樣，摩通在年內定期裁員，同時又僱傭了數千名員工來填補空缺。消息指，該行現時尚有約1.3萬個職位空缺。

本周向第一共和銀行約85%員工提供職位



摩通最近一直處於增長模式，最近一次是在政府斡旋的交易中收購了倒閉的第一共和銀行（美：FRC，First Republic）。摩通本周亦向該行約7,000名員工中的約 85% 提供了職位。

截至今年3 月底，摩通擁有近29.7萬名員工，按年升8%。

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編輯：葉志偉