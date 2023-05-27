  • 32°C
香港時間 : 2023527日 (週六) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行裁員】摩根大通本周裁員約500人　技術及營運部門成重災區

股市 14:04 2023/05/27

分享：

分享：

投行裁員潮再現，繼摩根士丹利（美：MS）據報正裁減至少6位董事總經理後，消息指摩根大通（美：JPM）本周裁員約500人，主要涉及技術和運營部門。但在裁員同時，摩通亦正進行招騁，據報該銀行尚有約1.3萬個職位空缺需要填補。

摩通現時尚有約1.3萬個職位空缺

摩根大通本周裁員的500人主要涉及技術和運營部門，當中包括零售和商業銀行、資產和財富管理以及企業和投資銀行等多個部門。該行拒絕就其事件置評。

與其他金融企業一樣，摩通在年內定期裁員，同時又僱傭了數千名員工來填補空缺。消息指，該行現時尚有約1.3萬個職位空缺。

本周向第一共和銀行約85%員工提供職位

摩通最近一直處於增長模式，最近一次是在政府斡旋的交易中收購了倒閉的第一共和銀行（美：FRC，First Republic）。摩通本周亦向該行約7,000名員工中的約 85% 提供了職位。

截至今年3 月底，摩通擁有近29.7萬名員工，按年升8%。

相關文章：

【美股焦點】Tesla北美充電站　明年開放予福特電動車使用　福特股價升6%

【債務上限】耶倫爭取6月延遲4天違約　稱被迫調用政府退休基金

編輯：葉志偉

美股 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 投資銀行 金融 銀行 裁員
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【NVDA】Nvidia市值直迫萬億美元 　創辦人黃仁勳：Run， don’t walk，要成為獵食者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood 完美錯過Nvidia今年升勢　1月ARKK提前落車
【科技股女股神】Cathie Wood 完美錯過Nvidia今年升勢　1月ARKK提前落車
【美國經濟數據】美國PCE物價指數加速惡化｜消費者信心回升
【美國經濟數據】美國PCE物價指數加速惡化｜消費者信心回升
【債務上限】共和黨企硬派福利對工作要求　拜登：周五晩前會有明確跡象　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨企硬派福利對工作要求　拜登：周五晩前會有明確跡象　一文看清最新進展（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【NVDA】Nvidia黃仁勳現身台灣夜市　人工智能大熱衝上全球37大富豪、更勝馬雲
【NVDA】Nvidia黃仁勳現身台灣夜市　人工智能大熱衝上全球37大富豪、更勝馬雲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款