【NVDA】Nvidia黃仁勳台大演講籲畢業生「Run, don’t walk」 　分享棄手機攻AI芯片經驗

英偉達(Nvidia,美:NVDA)首季季績突出,周五(26日)再升超過2%,市值直迫1萬億美元大關。Nvidia創辦人黃仁勳今日出席台大畢業禮致辭,除了強調掌握人工智能(AI)的重要性外,亦指AI將改變所有產業。黃仁勳向畢業生分享成功格言,需要「Run,don’t walk(用跑的,不是用走的)」,又分享Nvidia轉攻AI芯片的取捨。

捨智能手機晶片市場 Nvidia布局AI行業成功

黃仁勳提到,Nvidia曾有機會進軍智能手機晶片市場,但最後選擇犧牲該市場,將目標定為打造新電腦,認為AI的深度學習具潛力,有助解決一般電腦無法處理的問題,並且是軟件的全新方向,最終公司芯片現時成為訓練AI模型不可或缺的產品。

因此他強調掌握AI可取得獨特優勢,而且謙遜面對錯誤、懂得犧牲和取捨將會是成功的核心,亦需要努力奔跑(Run, don’t walk),並且成為「獵食者,不是被獵食者」(either you’re running for food,or running from being food)。

曾與SEGA合作但失敗告終

雖然在台灣出生,移民美國半世紀,黃仁勳笑言自己台灣話不夠標準,故用英語發表演說。他指AI將改變所有產業,創造出過去不存在的新工作,例如數據工程、提示詞工程(prompt engineering)等,又指靈活的企業將把握AI的機會提升地位,較少這麼做的公司將會凋零。

他又分享自己創立Nvidia期間的經歷,指首個產品是電腦遊戲用的3D顯示卡,想與日本遊戲巨頭SEGA合作,但後來發現策略錯誤,最終被迫向SEGA執行長解釋,表明無法繼續合約,建議對方另覓合作對象,但又希望SEGA能全額付款,否則公司就會倒閉。

最終SEGA令人驚訝地同意支付款項,令Nvidia能再撐6個月打造新顯示卡產品。

編輯:葉志偉