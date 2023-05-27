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【NVDA】Nvidia市值直迫萬億美元 　創辦人黃仁勳：Run， don’t walk，要成為獵食者

股市 13:17 2023/05/27

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英偉達（Nvidia，美：NVDA）首季季績突出，昨日再升超過2%，市值突破9600億美元，直迫1萬億美元大關。集團創辦人黃仁勳今日出席公開活動時，除強調掌握人工智能（AI）的重要性外，亦指AI將改變所有產業，並分享成功格言，需要「Run，don’t walk」（用跑的，不是用走的）。

捨智能手機晶片市場　布局AI行業成功

黃仁勳提到，英偉達曾有機會進軍智能手機晶片市場，但最後選擇犧牲該市場，將目標定為打造新電腦，認為AI的深度學習具潛力，有助解決一般電腦無法處理的問題，並且是軟件的全新方向，最終公司晶片現時成為訓練AI模型不可或缺的產品。

因此他強調掌握AI可取得獨特優勢，而且謙遜面對錯誤、懂得犧牲和取捨將會是成功的核心，亦需要努力奔跑（Run，  don’t walk），並且成為「獵食者，不是被獵食者」（either you’re running for food，or running from being food）。

曾與SEGA合作但失敗告終

黃仁勳笑言自己台灣話不夠標準，故用英語發表演說。指AI將改變所有產業，創造出過去不存在的新工作，例如數據工程、提示詞工程（prompt engineering）等，又指靈活的企業將把握AI的機會提升地位，較少這麼做的公司將會凋零。

他又分享自己創立輝達期間的經歷，指首個產品是電腦遊戲用的3D顯示卡，想與日本遊戲巨頭SEGA合作，但後來發現策略錯誤，最終被迫向SEGA執行長解釋，表明無法繼續合約，建議對方另覓合作對象，但又希望SEGA能全額付款，否則公司就會倒閉。

最終令人驚訝地SEGA同意了支付款項，令英偉達能再撐六個月打造新顯示卡產品，成功震撼市場。

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編輯：葉志偉

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