南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟

南韓文化體育觀光部和南韓觀光公社表示，2023年南韓住宿優惠慶典和遊樂園打折優惠，將分別於下周二（30日）和下周三（31日）開始。當局將總計發放100萬張消費券，分上半年和下半年兩期發放，分別發放90萬及10萬張。

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針對住宿和玩樂設施發放消費券政策屬南韓總統尹錫悅3月29日，主持緊急經濟民生會議時發布，刺激內需經濟的一部分。南韓將6月定為旅行月，希望刺激文化旅遊消費和地方經濟。

其中住宿分為地方和全國兩部分進行，地方消費券規定，民眾將可在本月30日至6月1日期間，在南韓12個廣域市和道預定住宿設施消費滿7萬韓圜（約414港元）時，領取5萬韓圜（約296港元）優惠券。

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而全國消費部分，則從6月2日至30日期間進行，民眾在全國任何地區預定住宿設施消費滿5萬韓圜，就可領取3萬韓圜（約178港元）優惠券。

南韓優惠券只向在2004年1月1日前出生人士提供，每人亦只能領取一張，先到先得，送完即止，優惠券亦不能疊加使用。

至於針對遊樂設施的優惠券將下周三至7月31日期間發放。透過Goodchoice、Gmarket、WeMakePrice 三間網上旅行社，購買全國各旅遊設施產品時，可領取1萬韓圜（約59港元）優惠券。

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責任編輯：李俊儀