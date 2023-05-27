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【美股焦點】Tesla北美充電站　明年開放予福特電動車使用　福特股價升6%

股市 12:10 2023/05/27

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電動車發展一日千里，但充電站不足仍然是不少電動車車主要面對的問題。美國第二大汽車製造商福特（美：F）昨日公布，與特斯拉（美：TSLA，Tesla）達成協議，旗下電動車車主明年春季起，可在北美地區使用特斯拉的充電站。股價周五升超過6%，收報12.09美元。

福特欣賞充電站的可靠和便利性

特斯拉去年11月已宣布，將向其他車廠和充電網路營運商開放自家充電設計。福特首席執行官Jim Farley指，特斯拉的超級充電樁可能成爲美國電動汽車充電的標準，並坦言喜歡充電站的地點，而且有其可靠性和便利性。

馬斯克則指，不希望特斯拉充電站像個豎立著高牆的花園，而是支持整體運輸的電動化與永續發展。

市場料協議將增加北美電動車滲透率

目前福特電動車車主將需要特斯拉開發的轉換接頭與啟動的軟體整合，才能在特斯拉的V3超級充電站充電，但福特之後生產的電動車，將改為採用特斯拉的充電標準，預計2025年起福特新車車主不必再使用轉接器，就能直接利用特斯拉充電樁。福特在北美充電網的快速充電站數量將因而增加一倍。

美國交通部長Peter Buttigieg稱讚了福特和特斯拉的協議，他指拜登政府不會對電動車充電標準作出規定，認為特斯拉已經建立了一個非凡的網絡。

RBC資本市場分析師指，相信此舉將最終提高BEV（電池電動車）在北美的滲透率，並在水漲船高的道理上，增加特斯拉的銷售。

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編輯：葉志偉

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