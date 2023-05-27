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阿里巴巴否認裁員傳聞 今年六大業務集團需新招15,000人

股樓投資 14:29 2023/05/27

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阿里巴巴（9988）3月28日宣布「1+6+N」業務重組以來，市場多次傳出各大業務進行大規模裁員。

据英為財情（Investing）報導，25日晚間，阿里巴巴在社交媒體微博上表示，近日，關於淘寶天貓、阿里雲、菜鳥及本地生活，各個業務均傳出裁員消息，有關傳聞屬假的，均為謠言，更表示公司正鑼密緊鼓地進行招聘。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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阿里巴巴稱，人才流動是所有企業一直都在進行的；面對新形勢、新機遇、新發展，阿里巴巴從未停止過對自我的革新與升級，從未停止對優秀人才的招募和培養，這是面向未來長期發展的活力之源。

阿里巴巴表示，2023年六大業務集團總計需新招1.5萬人，其中校招超過3,000人，歡迎大家關注阿里巴巴招聘平台，每天都有幾千個崗位在納新。

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編輯：譚翠兒

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