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中國東方航空C919將於周日首航

股樓投資 12:01 2023/05/27

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据路透社報導，東方航空（00670）宣布，將於周日（28日）啟動C919首次商業飛行，航班號為MU9191，北京時間上午10點45分（格林威治標準時間0245）從上海虹橋國際機場起飛，下午1點10分抵達北京首都機場，目前並沒有說明誰將乘坐這架航班。東航表示，C919將在周日下午，第二次航行從北京返回上海。

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C919的商業運營標誌着，希望該飛機打破波音在世界航空製造業長期壟斷的里程碑。

C919由中國商業航空集團公司(COMAC)製造，共164座的飛機採用兩級客艙佈局，包括商務艙和經濟艙。

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編輯：譚翠兒

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