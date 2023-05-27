【中特估】中證監：深化國企改革部署　市場波動需慎防輸入性風險

自中證監會主席易會滿提出探索建立具有中國特色的估值體系，「中特估」相關股份近月逐漸受市場關注。中證監副主席王建軍表示，將落實新一輪深化國資國企改革部署，提高國有控股上市公司競爭力，同時表明內地經濟勢頭仍有不穩問題，部分領域存在隱憂，加上全球金融市場波動加大，需留意輸入性風險。

王建軍出席2023中國上市公司峰會時提到，將加強與國資委、地方政府等合作，落實新一輪深化國資國企改革部署，提高國有控股上市公司競爭力；營造公平競爭的市場環境，支持民營上市公司發展壯大。此外，又提出要不斷增強制度適應性，引導市場資源更多向科技創新企業傾斜，服務國家創新驅動發展戰略。

歐美銀行業近月出現危機，他認為全球金融市場波動加大，需慎防輸入性風險。另一方面，認為內地經濟恢復勢頭良好，但需求不足、預期不穩問題仍然突出，部分領域仍存在不少風險隱憂。在此背景下，部分上市公司創新發展和轉型升級會面臨新挑戰，經營壓力加大。

王建軍指，資本市場要發揮好「晴雨表」功能，體現現代化產業水平和經濟高質量發展要求，必須共同努力打造更多領跑行業發展、引領科技創新、核心競爭力突出的優秀上市公司，促進中國特色現代資本市場發展。

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編輯：葉志偉