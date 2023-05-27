【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，俄羅斯導彈擊中國內第四大城市聶伯城（city of Dnipro）一間心理診所及獸醫診所，造成最少2人死亡，及30人受傷，其中3人情況嚴重。死者中包括1名69歲的路人。

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澤連斯基形容，俄軍行為犯下危害人類罪名，稱診所無任何軍事目的。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指，雖然俄羅斯注定失敗，但戰爭持續時間愈長，平民傷亡人數則愈高。對聶伯城的襲擊表明，俄軍只是想盡可能殺死更多人。

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澤連斯基在社交平台Twitter上載影片，內容顯示被擊中的建築上蓋已徹底被毀，冒出大量黑色濃煙，消防等救援人員已趕至現場，當局已在附近拉起封鎖線。

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烏克蘭軍方發言人Natalia Humeniuk表示，俄軍正利用Shaheds等型號無人機，引誘烏克蘭防空系統作出反應暴露位置，以便日後發動導彈襲擊。據悉，一枚俄羅斯S-300導彈周五（26日）擊中頓涅茨克（Donetsk）Karlivka區一座大橋，當地居民面臨嚴重洪災威脅。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）指，只要澤連斯基仍然在位，與烏克蘭的談判就不可能進行。他更指，雙方衝突或將持續數十年，變成新的現實情況。

責任編輯：李俊儀