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和黃醫藥新藥上市申請 獲美國食品及藥物管理局受理

股樓投資 11:06 2023/05/27

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生物醫藥公司和黃醫藥（00013）與武田（Takeda）宣布，已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）受理。上市新藥呋喹替尼（fruquintinib）是用於治療經治轉移性結直腸癌成年人患者。

該新藥將成為美國首個且唯一獲批用於治療經治轉移性結直腸癌的針對全部三種VEGF受體的高選擇性抑制劑。FDA就該新藥上市申請擬定的處方藥用戶付費法案（PDUFA），其目標審評日期為今年11月30日。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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和黃醫藥（00013），周四收市價20.15元，市值174.25億元。

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編輯：譚翠兒

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和黃醫藥（00013） 直腸癌 治療 食品 香港 和黃 美國

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