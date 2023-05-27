和黃醫藥新藥上市申請 獲美國食品及藥物管理局受理

生物醫藥公司和黃醫藥（00013）與武田（Takeda）宣布，已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）受理。上市新藥呋喹替尼（fruquintinib）是用於治療經治轉移性結直腸癌成年人患者。

該新藥將成為美國首個且唯一獲批用於治療經治轉移性結直腸癌的針對全部三種VEGF受體的高選擇性抑制劑。FDA就該新藥上市申請擬定的處方藥用戶付費法案（PDUFA），其目標審評日期為今年11月30日。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

和黃醫藥（00013），周四收市價20.15元，市值174.25億元。

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒