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【美股動向】憧憬債務上限可達成協議 道指漲328點 納指連升5周

環球政經 09:35 2023/05/27

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市場憧憬美國國會將達成提高國債上限的協議，以避免可能發生的災難性債務違約，美股三大指數均上升，而花旗亦表示對美股持樂觀態度，並把美股評級由「減低權重」調高至「中性」。

道瓊斯工業平均指數漲328點或1%，收報33093點；標普500指數上漲1.3%，收報4205點；納斯達克指數上漲2.2%，收報12975點，納指更是連升五周。其中，英特爾（Intel）及美國運通公司（American Express）的股價分別上漲了5.8%和4.1%，成為推動道指上漲的最大動力。

然而，美國財政預算危機仍然嚴峻。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）警告稱，如果未提高國債上限，美國最早可能在6月1日違約。經濟學家和華爾街領袖也對美國債務違約的可能造成的災難性影響提出了擔憂。

延伸閱讀：【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股） 【見下頁】

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此外，最新公布的數據顯示，四月份通脹上升超出預期。被視為聯儲局通脹指標的個人消費支出指數（PCE）上月增加了0.4%，按年增長4.7%。這表明通脹壓力繼續存在，可能會對未來的經濟增長帶來不利影響。

然而，花旗卻對美國股市展望持有較為樂觀的態度。花旗將美國股票評級從「減低權重」升級至「中性」，因為聯儲局停止加息的可能性越來越大，而且美國經濟表現優於預期。花旗還指出，在聯儲局實施利率上漲周期的最後階段，美國股票通常表現良好，這一趨勢可能會在未來繼續下去。

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記者：李兆明

 

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